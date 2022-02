Milenkovic-gol al 93°, Fiorentina in semifinale di Coppa Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – La beffa è arrivata nel finale con il gol di Milenkovic. Nonostante l'uomo in meno, il numero 4 ha trovato la rete decisiva che ha portato la Fiorentina in semifinale ed eliminato l'Atalanta dalla Coppa Italia. Una gara in cui è successo praticamente di tutto, ma alla fine la squadra di Italiano ha avuto ragione: toscani avanti, bergamaschi a casa. Tutti si aspettavano una reazione da parte di entrambe le squadre dopo le sconfitte in campionato e gli appassionati non sono rimasti delusi. La gara inizia subito in salita per gli uomini di Gian Piero Gasperini, De Roon rifila un pestone ad Odriozola, dopo una chiamata da parte del VAR, Fabbri va a rivedere l'azione e assegna il penalty: dal dischetto va Piatek, il polacco non sbaglia e sblocca immediatamente il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – La beffa è arrivata nel finale con il gol di. Nonostante l'uomo in meno, il numero 4 ha trovato la rete decisiva che ha portato lained eliminato l'Atalanta dalla. Una gara in cui è successo praticamente di tutto, ma alla fine la squadra dino ha avuto ragione: toscani avanti, bergamaschi a casa. Tutti si aspettavano una reazione da parte di entrambe le squadre dopo le sconfitte in campionato e gli appassionati non sono rimasti delusi. La gara inizia subito in salita per gli uomini di Gian Piero Gasperini, De Roon rifila un pestone ad Odriozola, dopo una chiamata da parte del VAR, Fabbri va a rivedere l'azione e assegna il penalty: dal dischetto va Piatek, il polacco non sbaglia e sblocca immediatamente il ...

