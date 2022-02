Milenkovic |  «Emozione incredibile Battere così l’Atalanta…»

Advertising

Fiorentinanews : #Milenkovic: 'Emozione incredibile vincere così contro l'#Atalanta. Abbiamo proposto le nostre idee anche oggi'… - firenzeviola_it : MILENKOVIC, Emozione incredibile vincere così -

Ultime Notizie dalla rete : Milenkovic Emozione

E' l'ultimadel primo tempo, che termina quindi sul punteggio di 1 - 1. (Aggiornamento di ... Nico Gonzalez e Lorenzo Venuti, poi il risicato 2 - 1 al Benevento con Nikolae ...... ma gli ospiti rispondono senza timori: nei primi 20 minuti Vlahovic impegna Ospina, poi... con i padroni di casa sbilanciati, Piatek si regala anche l'del primo gol in maglia viola ...“Emozione incredibile vincere in questo modo. Non era facile farlo contro l’Atalanta, è una cosa fantastica. Loro giocano un calcio propositivo ma noi abbiamo proposto le nostre idee e abbiamo tenuto ...Nikola Milenkovic, match winner di Atalanta-Fiorentina, ha parlato a Mediaset subito dopo il triplice fischio. Le sue parole: «È un’emozione incredibile vincere così in dieci uomini con l’Atalanta in ...