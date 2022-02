Milano, baby gang assalta un tram | Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) baby gang nuovamente in azione a Milano. Questa volta a farne le spese è stato un mezzo dell'ATM. Il filmato pubblicato sui social mostra la dinamica dell'assalto: un ragazzo si sdraia sui binari ed il gruppo inizia a prendere a bottigliate il tram. Il tutto accompagnato da urla ed insulti al conducente. Il filmato ha scatenato l'indignazione dei residenti che ormai non si sentono più sicuri a vivere in un quartiere ed in una città in cui episodi del genere iniziano ad essere all'ordine del giorno. Guarda tutti i Video Vento Alberi Istituto Torricelli Di Milano Milano stamattina è stata colpita da folate di vento arrivate anche a ...Milano, moto in fiamme distrugge l'ingresso di una banca Video Nella giornata di ieri, 23 ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 febbraio 2022)nuovamente in azione a. Questa volta a farne le spese è stato un mezzo dell'ATM. Il filmato pubblicato sui social mostra la dinamica dell'assalto: un ragazzo si sdraia sui binari ed il gruppo inizia a prendere a bottigliate il. Il tutto accompagnato da urla ed insulti al conducente. Il filmato ha scatenato l'indignazione dei residenti che ormai non si sentono più sicuri a vivere in un quartiere ed in una città in cui episodi del genere iniziano ad essere all'ordine del giorno. Guarda tutti iVento Alberi Istituto Torricelli Distamattina è stata colpita da folate di vento arrivate anche a ..., moto in fiamme distrugge l'ingresso di una bancaNella giornata di ieri, 23 ...

Advertising

DSantanche : Ancora baby gang in azione a #Milano. Cittadini chiedono più #sicurezza. #lamorgese pensi a loro e non a delegare u… - AndreaMontana77 : @fratotolo2 - DorboMarimba : RT @DSantanche: Ancora baby gang in azione a #Milano. Cittadini chiedono più #sicurezza. #lamorgese pensi a loro e non a delegare uomini e… - morenoAlmare : A Milano assalto della baby gang al tram: flessioni sui binari, sputi e lancio di oggetti… - nonstop9981 : RT @DSantanche: Ancora baby gang in azione a #Milano. Cittadini chiedono più #sicurezza. #lamorgese pensi a loro e non a delegare uomini e… -