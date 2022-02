Milan, Theo Hernandez vede solo rossonero: ha detto no al PSG (Di giovedì 10 febbraio 2022) Theo Hernandez avrebbe rifiutato la corte del PSG e sarebbe ora pronto a rinnovare con il Milan È ormai praticamente ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez col Milan: nelle prossime ore arriverà l’annuncio. Per lui contratto fino al 2026 a 4,5 milioni a stagione (ritoccato verso l’altro il precedente contratto che scadeva nel 2024. Come svelato da Fabrizio Romano il francese era stato avvicinato dal PSG un anno fa ma lui ha sempre preferito restare al Milan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)avrebbe rifiutato la corte del PSG e sarebbe ora pronto a rinnovare con ilÈ ormai praticamente ufficiale il rinnovo dicol: nelle prossime ore arriverà l’annuncio. Per lui contratto fino al 2026 a 4,5 milioni a stagione (ritoccato verso l’altro il precedente contratto che scadeva nel 2024. Come svelato da Fabrizio Romano il francese era stato avvicinato dal PSG un anno fa ma lui ha sempre preferito restare al. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

