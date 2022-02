Milan, Maignan: “Derby e passaggio in Coppa Italia importanti. Non sono qui per far dimenticare Donnarumma” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mike Maignan è stato intervistato da Sportmediaset, a cui il portiere del Milan ha parlato dell’ottimo momento e dei risultati ottenuti negli scorsi giorni. “La vittoria nel Derby è stata molto importante per noi, così come il successo in Coppa Italia con la Lazio. Abbiamo giocato con la giusta mentalità”. Sulle sue caratteristiche, l’estremo difensore rossonero spiega: “sono molto attento ai dettagli, e sono esigente con me stesso. Voglio fare il mio lavoro al meglio.” Infine una domanda sul suo illustre predecessore, Gigio Donnarumma: “sono venuto al Milan per fare il mio lavoro, non voglio far dimenticare Gigio.” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mikeè stato intervistato da Sportmediaset, a cui il portiere delha parlato dell’ottimo momento e dei risultati ottenuti negli scorsi giorni. “La vittoria nelè stata molto importante per noi, così come il successo incon la Lazio. Abbiamo giocato con la giusta mentalità”. Sulle sue caratteristiche, l’estremo difensore rossonero spiega: “molto attento ai dettagli, eesigente con me stesso. Voglio fare il mio lavoro al meglio.” Infine una domanda sul suo illustre predecessore, Gigio: “venuto alper fare il mio lavoro, non voglio farGigio.” SportFace.

