Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - MilanWorldForum : Kessie: ora San Siro lo fischia. Le news QUI -) - MilanWorldForum : Kessie: ora San Siro lo fischia. Le news QUI -) - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, #Kessie fischiato a San Siro. #Donnarumma ha cambiato i tifosi, ora non lo aspettano più [@TramacEma] -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

Pianeta Milan

... che ha iniziato a distaccarsi da. Amore e odio, odio e amore, per uno dei beniamini, il presidente, che lentamente si sta allontanando dalCalciomercato Juventus, la dirigenza sta facendo di tutto per convincere il giocatore a restare. Trattativa ancora aperta. Maldini e Massara non vogliono mollare l'osso. Stanno facendo di tutto per ...Milan che però non può concentrarsi solo sulle entrate. C’è da sistemare ancora qualche situazione contrattuale. Kessie è sempre più lontano dalla possibilità di rinnovare: il suo futuro sembra ormai ...Basta un tempo al Milan per archiviare la pratica Lazio ... A segno la doppietta di Giroud e i gol di Leao e Kessie.