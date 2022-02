Migranti | fermati 6 egiziani | costrinsero a suon di botte un passeggero a stare in zona motori Fino a morire

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Al termine di una complessa attività d’indagine, la squadra mobile di Agrigento ha intercettato all’hotspot di Lampedusa e arrestato sei. Sei stranieri ritenuti i componenti dell’equipaggio di un barcone di. L’accusa è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dal sostituto Elenia Manno, numerosi sbarchi sull’isola. Ai sei sospettati, in particolare, gli inquirenti contestano anche l’omicidio di un migrante che, assieme ad altre persone a bordo del natante, avrebbero minacciato e picchiato per costringerlo a resottocoperta, vicino ladeisei...

Sei egiziani, ritenuti i componenti dell'equipaggio di un barcone di, sono statinell'hotspot di Lampedusa dalla squadra mobile di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal ...... coordinati dalla procura di Agrigento, superate le difficoltà legate sia al timore deidi ... Dopo le formalità di rito, isono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria per ...Sei egiziani, ritenuti i componenti l'equipaggio di un barcone di migranti, sono stati fermati all'hotspot di Lampedusa dalla squadra mobile di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione ...I poliziotti sono riusciti, ancora una volta, a superare le difficoltà legate al terrore dei migranti degli 'scafisti', che erano con loro sul barcone giunto a Lampedusa il 22 gennaio.