Mickie James | “Penso che WWE e Impact potrebbero lavorare ancora insieme”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Uno dei ritorni più graditi avvenuti alla Royal Rumble e che sicuramente ha fatto anche parlare, è stato quello dell’attualeKnockouts Championentrata col numero 20, con tanto di cintura da campionessa dialla vita e con annessa theme song, eliminata poi dal match dalla WWE Hall of Famer Lita. Altre occasioni? Intervistata da Instinct Cultureha detto di come le piacerebbe l’idea che la WWE eavere altre occasioni per poter collaborare dopo quella alla Royal Rumble, ecco le parole dellaa riguardo: “di sì. Non so se lo sarà immediatamente,che questa sia stata un’opportunità per la WWE di testare l’acqua, per ...