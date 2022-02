“Mi stai facendo piangere” Nuova furiosa lite al GF Vip | Lulù crolla in un fiume di lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovi screzi al ‘GF Vip’ e l’atmosfera nella Casa si stadavvero super incandescente. In ogni angolo della stessa ci sono problemi legati ai concorrenti. Dopo il battibecco tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, è avvenuto un litigio traSelassié e Sophie Codegoni. E la principessa etiope l’ha attaccata duramente, senza alcuna pietà, accusandola di una cosa in particolare. Probabilmente si è trattato della goccia che ha fatto traboccare il vaso. La tensione è sempre più alta. Intanto, Giucas Casella ha fatto capire di voler chiedere alla produzione un catetere per fare pipì “comodamente” in camera. Una richiesta stramba che ha subito scatenato la reazione diSelassié, che con Giucas Casella ha instaurato un bel rapporto: “Ma che schifo, perché poi la gente dorme in camera con la tua pipì!”, ha sottolineato la ...