MERCATO MILAN E TOP NEWS – Casa Milan infuocata, Botman e Theo protagonisti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco le ultime di MERCATO e le Top NEWS di oggi sul Milan. La trattativa per Sven Botman entra nel vivo. Rinnovo Theo, annuncio a breve Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco le ultime die le Topdi oggi sul. La trattativa per Svenentra nel vivo. Rinnovo, annuncio a breve

Advertising

Matteo71021942 : Appena terminato l'incontro tra gli agente di #Botman e la dirigenza rossonera. Vedremo se l'accordo col giocatore… - mvcalcio : RT @RadioRossonera: Il #Milan stregato dai due calciatori - FabianaRebora : RT @MarcoBovicelli: #Milan, incontro in corso in sede con gli agenti di #Botman: Maldini e Massara al lavoro per portare a giugno a Milano… - AleDigio89 : Alle 19.30 in diretta su @tvdellosport, tra campo e mercato: il #Milan si muove, Botman e Theo Hernandez… - gilnar76 : Mercato #Milan, gli agenti di Botman lasciano la sede rossonera: gli aggiornamenti #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -