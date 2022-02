Meno DAD per tutti, ma bambini isolati a casa senza didattica: le nuove regole sulla quarantena mettono ancora scuole e famiglie nel caos. Alcuni casi segnalati, inviaci il tuo (Di giovedì 10 febbraio 2022) nuove regole per la quarantena in caso di positività accertata in vigore dal 5 febbraio 2022: i primi effetti si vedono già, e sembrano non essere quelli sperati. Cosa non funziona: la DAD è un diritto oppure no? E di chi? Il bambino positivo e in buona salute ha diritto a partecipare alle lezioni da casa? E il bambino non positivo, in buona salute, ma contatto stretto di un positivo accertato fuori dal contesto scolastico? Il caos nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022)per lain caso di positività accertata in vigore dal 5 febbraio 2022: i primi effetti si vedono già, e sembrano non essere quelli sperati. Cosa non funziona: la DAD è un diritto oppure no? E di chi? Il bambino positivo e in buona salute ha diritto a partecipare alle lezioni da? E il bambino non positivo, in buona salute, ma contatto stretto di un positivo accertato fuori dal contesto scolastico? Ilnelle. L'articolo .

