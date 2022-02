Meloni: «Con il presidenzialismo usciamo dalla palude. Draghi non potrà fare ciò che serve all’Italia» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Motori accesi per la riforma presidenziale. La battaglia delle battaglie per Fratelli d’Italia. Che ha dato il via libera alla raccolta di firme online (oltre a quella cartacea ai gazebo) per l’elezione diretta del capo dello Stato. “Quando il 28 febbraio arriverà in Aula la nostra proposta sul presidenzialismo, mi aspetto che si apra un dibattito estremamente serio”. Così Giorgia Meloni ospite di anni Venti, su Rai2. Meloni: il presidenzialismo è la madre delle riforme ”Di fatto la proposta di FdI – ha spiegato dal piccolo schermo – ricalca il semipresidenzialismo alla francese. Noi vogliamo fare la madre di tutte le riforme. Con il presidenzialismo i cittadini di scelgono direttamente il capo dello Stato. Hanno una garanzia di stabilità, conoscono chi li governerà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Motori accesi per la riforma presidenziale. La battaglia delle battaglie per Fratelli d’Italia. Che ha dato il via libera alla raccolta di firme online (oltre a quella cartacea ai gazebo) per l’elezione diretta del capo dello Stato. “Quando il 28 febbraio arriverà in Aula la nostra proposta sul, mi aspetto che si apra un dibattito estremamente serio”. Così Giorgiaospite di anni Venti, su Rai2.: ilè la madre delle riforme ”Di fatto la proposta di FdI – ha spiegato dal piccolo schermo – ricalca il semialla francese. Noi vogliamola madre di tutte le riforme. Con ili cittadini di scelgono direttamente il capo dello Stato. Hanno una garanzia di stabilità, conoscono chi li governerà ...

