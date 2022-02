Meglio il collezionismo antico o quello moderno?

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Tradizione o innovazione, tangibile oppure immateriale, calcio rom? Sono domande che, soprattutto noi che ci occupiamo di un pallone piuttosto datato ma sempre vivo, ci poniamo ogni giorno. Come coniugare il vecchio con il nuovo, due mondi diametralmente opposti e all’apparenza distaccati da un sottile confine segnato dal cambio di millennio? Fino agli anni ’90, nonostante le pazzie di mercato di quell’ultimo decennio del vecchio secolo, il pallone e la tradizione sembravano muoversi a braccetto, con la passione scandita dalla musica e dai commenti di trasmissioni come Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Per chi come me è cresciuto negli anni ’80, il semplice scambio di figurine diventava un gesto naturale, quasi quanto giocare a biglie. C’era soddisfazione, sorpresa, stupore, ricerca. Un semplice ...