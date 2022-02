Mediaset “replica” all’accusa di bassi ascolti di Avanti Un Altro Pure Di Sera (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti Un Altro Pure Di Sera ha chiuso anzitempo in Mediaset per bassi ascolti? Ieri, i due siti televisivi più accreditati ed aggiornati, DavideMaggio.it e TvBlog.it, hanno lanciato la notizia parlando proprio di ascolti “bassi” e “faticosi”. Nel dettaglio TvBlog ha scritto: “Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica Geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 febbraio 2022)UnDiha chiuso anzitempo inper? Ieri, i due siti televisivi più accreditati ed aggiornati, DavideMaggio.it e TvBlog.it, hanno lanciato la notizia parlando proprio di” e “faticosi”. Nel dettaglio TvBlog ha scritto: “Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato airegistrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica Geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 ...

