Maxi truffa da 21 milioni di fondi Covid | acquistati pure yacht per fare le vacanze in Sardegna

Roma, 10 feb – Ancora una Maxi truffa, da 21 milioni di euro, di fondi per il Covid: tra gli arrestati c'è pure chi ha acquistato uno yacht per andarci in vacanza in Sardegna. La Guardia di finanza ha smantellato un'organizzazione attiva in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna che, con false identità, otteneva finanziamenti come "fondo garanzia Covid" e prestiti bancari. Dieci le persone arrestate, otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del tribunale di Asti. Da qui è partita l'operazione denominata "Warranty". Scoperta Maxi truffa da 21 milioni di fondi Covid Sequestrati conti correnti, imbarcazioni di ...

