Maturità | punteggio e seconda prova | ecco cosa cambia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La, che verrà preparata a livello di istituto e non di commissione, varrà solo un massimo di 15 punti

Advertising

Agenzia_Ansa : Maturità, le ordinanze per gli esami sono state trasmesse alle Camere. Cambia il punteggio, il triennio avrà lo ste… - infoitinterno : Maturità, cambia il punteggio. E la seconda prova sarà decisa da ogni istituto - lucafaccio : Maturità, cambia il punteggio: più peso al triennio. Resta la seconda prova, ma sarà predisposta da ogni istituto… - sulsitodisimone : Cambia il punteggio per l'esame di maturità - aperegina61 : RT @PalermoToday: Maturità, cambiano i punteggi: il triennio vale quanto l'esame -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità punteggio

E dunque, se per laresta l'impianto con le due prove scritte e il colloquio orale , viene solo rimodulata la divisione delfra il percorso scolastico e le tre prove finali. Nella ...Il ministro Bianchi non arretra sulla doppia prova scritta e l'orale alla: l'impianto deciso, nonostante le proteste degli studenti, arriva però con alcune modifiche alle commissioni parlamentari, l'ultimo passaggio (formale) prima di approdare in Gazzetta ...