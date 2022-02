Maturità, cambia il punteggio: il triennio avrà lo stesso valore delle prove di esame (Di giovedì 10 febbraio 2022) cambia il punteggio dell’esame di Maturità. Non si tocca l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale ma viene modificato, come si apprende da fonti parlamentari, la divisione dei punti tra il percorso scolastico e le prove di esame. Nella prima versione dell’ordinanza si parlava di 40 punti per il triennio finale e di 60 per le prove d’esame (20 per ogni scritto, 40 per l’orale), adesso invece vengono attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Una decisione, questa, che è arrivata dopo l’incontro del ministro Bianchi con le consulte studentesche che avevano proposto proprio una revisione dei pesi della valutazione. La ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022)ildell’di. Non si tocca l’impianto con le duescritte e il colloquio orale ma viene modificato, come si apprende da fonti parlamentari, la divisione dei punti tra il percorso scolastico e ledi. Nella prima versione dell’ordinanza si parlava di 40 punti per ilfinale e di 60 per led’(20 per ogni scritto, 40 per l’orale), adesso invece vengono attribuiti 50 punti per ile 50 per le(15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Una decisione, questa, che è arrivata dopo l’incontro del ministro Bianchi con le consulte studentesche che avevano proposto proprio una revisione dei pesi della valutazione. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maturità, le ordinanze per gli esami sono state trasmesse alle Camere. Cambia il punteggio, il triennio avrà lo ste… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Maturità, le ordinanze per gli esami sono state trasmesse alle Camere. Cambia il punteggio, il triennio avrà lo stesso va… - telodogratis : Maturità 2022, cambia il punteggio: ecco come sarà - telodogratis : Maturità 2022, cambia il punteggio: ecco le ultime novità - infoitinterno : Maturità, cambia il punteggio: il triennio varrà come l'esame. E la seconda prova sarà decisa a livello di is… -