Maturità 2022, cambia il punteggio: le ultime novità sull'esame di Stato (Di giovedì 10 febbraio 2022) cambia ancora l' esame di Maturità ma solo nel punteggio . Il Ministero dell'Istruzione va incontro agli studenti: restano i due scritti insieme all'orale, sarà però diverso il peso specifico ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)ancora l'dima solo nel. Il Ministero dell'Istruzione va incontro agli studenti: restano i due scritti insieme all'orale, sarà però diverso il peso specifico ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - fattoquotidiano : M5S, Grillo rivendica i risultati: “Cambiamenti rivoluzionari”. E lancia “5 stelle polari per passare dagli ardori… - orizzontescuola : Maturità 2022, cambia il punteggio: 50 le prove e 50 i crediti del triennio. Seconda prova predisposta da ogni isti… - Gazzettino : Maturità 2022, seconda prova diversa per ogni istituto (e cambia il punteggio): come sarà l'#esame -