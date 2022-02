Mattarella: 'Ricordare la tragedia delle Foibe è impegno di civiltà' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle Foibe, degli italiani strappati ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle, degli italiani strappati ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, Dav… - scuccimatte : Proprio per questo il Presidente Sloveno e Mattarella si strinsero la mano dinanzi alle foibe. Per conciliare i due… - carle08 : RT @marcodimaio: Al Senato per le celebrazioni ufficiali del Giorno del ricordo, alla presenza del Presidente Sergio #Mattarella. Ricordare… - bellini281 : RT @marcodimaio: Al Senato per le celebrazioni ufficiali del Giorno del ricordo, alla presenza del Presidente Sergio #Mattarella. Ricordare… - lancellone : RT @marcodimaio: Al Senato per le celebrazioni ufficiali del Giorno del ricordo, alla presenza del Presidente Sergio #Mattarella. Ricordare… -