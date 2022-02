Advertising

sportli26181512 : Massa: 'Tifo San Paolo, ma non 'gufo' il Palmeiras col Chelsea' VIDEO: L'ex pilota brasiliano della Ferrari, Felipe… - mirco_massa : @sinoforseboh Condoglianze Elisa. Adesso è presto, ma pensa che adesso sarà assieme a Viviana e ti guarderanno, fac… - frmas94 : I commenti sto malissimo I suoi compagni di tifo gli dicono tutti che non è fallo jaqihsiwbsakakiqqijq se questi ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Tifo

Tuttosport

Commenta per primo L'ex pilota brasiliano della Ferrari, Felipe: 'San Paolo, ma con il Chelsea non 'gufo' il Palmeiras'.Felice di essere presente qui a fare ilper voi. Complimenti all'amico @luca__coach e a tutto lo staff! In bocca al lupo!' Il presidente Ettore Renato Barzi e Alberto Olivetto sono fieri di ...Felice di essere presente qui a fare il tifo per voi. Complimenti all’amico @luca_massa_coach e a tutto lo staff! In bocca al lupo!” Il presidente Ettore Renato Barzi e Alberto Olivetto sono ...L'ex pilota della Ferrari sulla finale del Mondiale per club tra i brasiliani e la formazione inglese ...