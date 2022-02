Mascherine all’aperto e al chiuso, dove c’è obbligo e cosa cambia oggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mascherine all’aperto, da oggi venerdì 11 febbraio stop all’obbligo in Italia. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede comunque che anche in zona bianca vengano sempre portate con sé e restino obbligatorie in caso di assembramenti. Fa eccezione la Campania: l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca dispone il mantenimento di obbligo di mascherina all’aperto. Nel resto di Italia, le Mascherine sono obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo e già si guarda oltre quella data. Ma alcuni esperti avvertono: è troppo presto per eliminarle con questa circolazione del virus e la variante Omicron. Ieri sono stati 75.861 i nuovi contagi da coronavirus e sono stati registrati altri 325 morti, secondo i dati e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –, davenerdì 11 febbraio stop all’in Italia. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede comunque che anche in zona bianca vengano sempre portate con sé e restino obbligatorie in caso di assembramenti. Fa eccezione la Campania: l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca dispone il mantenimento didi mascherina. Nel resto di Italia, lesono obbligatorie alfino al 31 marzo e già si guarda oltre quella data. Ma alcuni esperti avvertono: è troppo presto per eliminarle con questa circolazione del virus e la variante Omicron. Ieri sono stati 75.861 i nuovi contagi da coronavirus e sono stati registrati altri 325 morti, secondo i dati e i ...

VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - RaphaelRaduzzi : E poi sostengono uno che dichiara che le mascherine all'aperto siano servite a qualcosa! - Giorgiolaporta : Questa è la normalità: la piazza di #Bruxelles di fronte al #ParlamentoEuropeo piena di giovani che ballano, cantan… - akureyr1 : ma in che senso da oggi niente più mascherine all'aperto ottimo motivo per rinchiudersi per sempre in casa - Tribonacci1 : RT @Covidioti: Io le mascherine all'aperto non le ho mai portate in due anni. -