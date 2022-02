Martin Luther King vs FBI: arriva il trailer del docufilm in uscita nei cinema italiani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manca poco e vedrà la luce nelle sale cinematografiche italiane Martin Luther King vs FBI, il docufilm diretto da Sam Pollard che racconta le tensioni tra il governo statunitense e il celebre attivista Sta per arrivare nelle sale cinematografiche il docufilm che narra lo scontro aperto tra l’FBI e Martin Luther King tra gli anni cinquanta e sessanta. Sam Pollard firma un’altra pellicola attesissima, dopo il successo di By the People: The Election of Barack Obama, vincitrice di un Emmy, e di 4 Little Girls, candidato a ben quattro premi Oscar. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli sul docufilm in uscita nei prossimi giorni in Italia. Martin ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manca poco e vedrà la luce nelle saletografiche italianevs FBI, ildiretto da Sam Pollard che racconta le tensioni tra il governo statunitense e il celebre attivista Sta perre nelle saletografiche ilche narra lo scontro aperto tra l’FBI etra gli anni cinquanta e sessanta. Sam Pollard firma un’altra pellicola attesissima, dopo il successo di By the People: The Election of Barack Obama, vincitrice di un Emmy, e di 4 Little Girls, candidato a ben quattro premi Oscar. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli sulinnei prossimi giorni in Italia....

Advertising

amnestyitalia : #AmnestyConsiglia “Martin Luther King VS FBI” distribuito da @WantedCinema con il nostro patrocinio. Un documentari… - tuttoteKit : Martin Luther King vs FBI: arriva il trailer del docufilm in uscita nei cinema italiani #MartinLutherKing… - MariaStella710 : RT @CarmelaCusmai: Fino a quando la giustizia non scorrerà come l'acqua e il diritto come un fiume possente? Martin Luther King… - CasaLettori : RT @CarmelaCusmai: Fino a quando la giustizia non scorrerà come l'acqua e il diritto come un fiume possente? Martin Luther King… - vigileattesa : RT @TOccidentale: Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. Martin Luther King Jr. -