Mario Cerciello Rega, chiesta riduzione di pena per Gabriel Natale Hjorth: organizzò il "cavallo di ritorno"

Il procuratore generale Vincenzo Saverano ha avanzato una richiesta di pena per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth nel contesto del processo d'appello nei confronti dei due condannati all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere aggredito a coltellate, a Roma, nella notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019. Il procuratore ha chiesto una riduzione di pena per uno dei due condannati, mentre ha mantenuto la richiesta di ergastolo per l'altro.

Mario Cerciello Rega: il "cavallo di ritorno" e le coltellate

Nella notte del 25 luglio 2019, Mario ...

