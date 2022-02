Marino: «Zapata? Sono situazioni che succedono nel calcio, siamo sereni» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. “Vorrei vivere questi momenti ogni anno, siamo vivi su tutti i campi”. Pensate di tornare sul mercato? “Lasciamo a voi giornalisti queste attività, giusto che la stampa si sbizzarrisca. Pensiamo al nostro organico, purtroppo ci Sono questi momenti ma ci saranno opportunità per altri. La rosa è completa”. Troppa fretta con Zapata? “Sono situazioni che succedono nel calcio, bisogna essere propositivi e pensare alla situazione attuale. Il mister è bravo con le sue alchimie inventare situazioni differenti per compensare un’assenza importante come quella di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. “Vorrei vivere questi momenti ogni anno,vivi su tutti i campi”. Pensate di tornare sul mercato? “Lasciamo a voi giornalisti queste attività, giusto che la stampa si sbizzarrisca. Penal nostro organico, purtroppo ciquesti momenti ma ci saranno opportunità per altri. La rosa è completa”. Troppa fretta con? “chenel, bisogna essere propositivi e pensare alla situazione attuale. Il mister è bravo con le sue alchimie inventaredifferenti per compensare un’assenza importante come quella di ...

