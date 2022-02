Marcucci: bene Gori, Pd punti ad alleanza aperta a Forza Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Condivido l'analisi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il Pd deve puntare ad un'alleanza europeista ed ambientalista con i riformisti aperta a Forza Italia. In questa prospettiva, dopo il '23, il miglior presidente del Consiglio sarebbe Mario Draghi, per completare il suo lavoro". Lo afferma in una nota il senatore Pd Andrea Marcucci. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Condivido l'analisi del sindaco di Bergamo Giorgio. Il Pd deve puntare ad un'europeista ed ambientalista con i riformisti. In questa prospettiva, dopo il '23, il miglior presidente del Consiglio sarebbe Mario Draghi, per completare il suo lavoro". Lo afferma in una nota il senatore Pd Andrea

