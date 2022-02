Mara Venier, il dramma mai dimenticato: paura enorme, come sta oggi? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel recente passato di Mara Venier c’è stata una situazione al limite. Un dramma che non può essere dimenticato. Ha rischiato davvero tanto. La televisione italiana ha tanti celebri protagonisti. Conduttori e conduttrici che sono da anni nel cuore dei telespettatori. Tra questi non possiamo non citare la straordinaria Mara Venier. La conduttrice, soprattutto negli Leggi su youmovies (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel recente passato dic’è stata una situazione al limite. Unche non può essere. Ha rischiato davvero tanto. La televisione italiana ha tanti celebri protagonisti. Conduttori e conduttrici che sono da anni nel cuore dei telespettatori. Tra questi non possiamo non citare la straordinaria. La conduttrice, soprattutto negli

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro Ariston, il tradizionale appuntamento con #DomenicaIn dedicato a #Sanremo2022. Con Mara Venie… - IOdonna : «Amore di nonna» ha scritto la presentatrice accanto a una foto insieme al nipote più grande, figlio della primogen… - CrostataraRoma5 : RT @Arca_di_Noemi: 'Non bisogna mai avere paura, perché se facciamo un passo verso noi stessi, non ci può essere niente di sbagliato' Rive… -