Advertising

sportli26181512 : Manchester United, ritardi sull'accordo di Pereira al Flamengo: L’accordo tra Manchester United e Flamengo per il c… - atavraterim : RT @futbolarena: JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. - Pep_city_1903 : RT @futbolarena: JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. - Zeynep46358448 : RT @futbolarena: JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. - futbolarena : JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

La Gazzetta dello Sport

1 Secondo quanto riferito,e Tottenham sono nella posizione migliore per ingaggiare il centrocampista del Milan Franck Kessie , in scadenza a giugno. Il Barcellona era tra i club europei più attenti al 25enne, ...A dichiararlo, nel documentario 'Rooney', e l'ex giocatore delche ricorda così il fallo antisportivo e l'infortunio, allo Stamford Bridge nel 2006, contro il Chelsea di Mourinho. '...Sport - Harriet Robson, fidanzata dall'attaccante del Manchester United. Dopo aver visto la ragazza con il labbro sanguinante e il corpo ricoperto di lividi, il Manchester ... ...L’accordo tra Manchester United e Flamengo per il centrocampista brasiliano Andreas Pereira, è in ritardo. E la ragione, secondo UOL, risiede nel fatto che all'Old Trafford ci siano situazioni più ...