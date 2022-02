Manchester United-Pogba | segnali d'addio! Primi contatti per il sostituto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La situazione tra ile Paulè ancora in stand by: il centrocampista francese è in scadenza di contratto...

Advertising

futbolarena : JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. - BabboChiquita : @JuveP92 Contro voi pure la Salernitana sembra il Manchester United, siete brutti da morire. il mio Milan contro la… - BabboChiquita : Il Sassuolo contro la Juve sembra il Manchester United #JuveSassuolo - BJKservet06BJK : RT @futbolarena: JR Cristiano Ronaldo, Manchester United'da. - klcbaran44 : RT @buzzspor: Cristiano Ronaldo Jr, Manchester United Akademisi'ne transfer oldu. -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'accordo trae Flamengo per il centrocampista brasiliano Andreas Pereira , è in ritardo. E la ragione, secondo UOL, risiede nel fatto che all' Old Trafford ci siano situazioni più urgenti da ...1 Secondo quanto riferito,e Tottenham sono nella posizione migliore per ingaggiare il centrocampista del Milan Franck Kessie , in scadenza a giugno. Il Barcellona era tra i club europei più attenti al 25enne, ...Sport - Burnley-Manchester United è una partita di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Gli uomini di Ralf Rangnick fanno ancora fatica a trovare ...Sport - Harriet Robson, fidanzata dall'attaccante del Manchester United. Dopo aver visto la ragazza con il labbro sanguinante e il corpo ricoperto di lividi, il Manchester ... ...