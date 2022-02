Maledetto il giorno che ti ho incontrato (Di giovedì 10 febbraio 2022) La verità è che tutte noi, almeno una volta nella vita, abbiamo Maledetto il giorno che abbiamo incontrato quella persona. Quella che ci ha fatto capitolare e innamorare, che ci ha fatto battere il cuore e che ci ha messo anche un po’ nei guai. Quelli dai quali abbiamo desiderato uscire più e più volte, per poi rimpiangerli una volta svaniti, perché in fondo i problemi di cuore sono sempre belli, o quasi. Così lo abbiamo ripetuto più e più volte, lo abbiamo detto ad alta voce e poi lo abbiamo urlato. Altre volte lo abbiamo solo pensato, senza proferire parola, perché così ci sarebbe sembrato un segreto tutto nostro, un qualcosa non per forza da condividere. E poi è arrivato un film a dare voce a tutte le nostre piccole maledizioni. Sono passati trent’anni da quando da quando la pellicola di Carlo Verdone veniva trasmessa sul grande ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022) La verità è che tutte noi, almeno una volta nella vita, abbiamoilche abbiamoquella persona. Quella che ci ha fatto capitolare e innamorare, che ci ha fatto battere il cuore e che ci ha messo anche un po’ nei guai. Quelli dai quali abbiamo desiderato uscire più e più volte, per poi rimpiangerli una volta svaniti, perché in fondo i problemi di cuore sono sempre belli, o quasi. Così lo abbiamo ripetuto più e più volte, lo abbiamo detto ad alta voce e poi lo abbiamo urlato. Altre volte lo abbiamo solo pensato, senza proferire parola, perché così ci sarebbe sembrato un segreto tutto nostro, un qualcosa non per forza da condividere. E poi è arrivato un film a dare voce a tutte le nostre piccole maledizioni. Sono passati trent’anni da quando da quando la pellicola di Carlo Verdone veniva trasmessa sul grande ...

Advertising

comingsoonit : L'evento che celebra i 30 anni di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, film tra i più amati di #CarloVerdone, s… - Think_movies : “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”: sold – out per Carlo Verdone e Margherita Buy che festeggiano i 30 anni… - iamgine__ : sia maledetto il giorno in cui ho scelto lo scientifico. - SwggPYN93 : MALEDETTO IL GIORNO IN CUI SONO ENTRATO NEL KPOP MADONNA CHE NERVOSO - nowbacktome_ : @crocinoo maledetto questo giorno allora -