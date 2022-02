"Mai giunta a destinazione". Caos per Poste Italiane, occhio alla scoperta: cittadini in rivolta (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Ci avete segnalato che in alcune buche delle lettere la posta spedita non viene ritirata da mesi": Chiara Squaglia di Striscia la Notizia ha raccontato che a Milano i cittadini hanno dovuto affrontare un disservizio con la posta. "Questo è lo stato in cui versano le buche delle lettere del centralissimo corso Buenos Aires - sottolinea l'inviata del tg satirico indicando due buche piene -. Chissà da quanto tempo non le svuotano per consegnare le lettere imbucate dai cittadini. In molti si sono accorti che la posta che hanno imbucato non è mai giunta a destinazione". Il tg satirico ha raccolto la testimonianza di Giuliana Naccari, igienista dentale: "Ho spedito una documentazione alla mia commercialista e questa lettera non è mai arrivata. Noi come studio dentistico spediamo un sacco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Ci avete segnalato che in alcune buche delle lettere la posta spedita non viene ritirata da mesi": Chiara Squaglia di Striscia la Notizia ha raccontato che a Milano ihanno dovuto affrontare un disservizio con la posta. "Questo è lo stato in cui versano le buche delle lettere del centralissimo corso Buenos Aires - sottolinea l'inviata del tg satirico indicando due buche piene -. Chissà da quanto tempo non le svuotano per consegnare le lettere imbucate dai. In molti si sono accorti che la posta che hanno imbucato non è mai". Il tg satirico ha raccolto la testimonianza di Giuliana Naccari, igienista dentale: "Ho spedito una documentazionemia commercialista e questa lettera non è mai arrivata. Noi come studio dentistico spediamo un sacco di ...

Advertising

guidotweet : @AlessandroToto6 @SpinelliValerio @lucasofri Io azzardo che tra vent’anni ricorderemo lo schwa come una buffa moda… - AgostinoLagana : @Pepppe862 ...un mio collega oltre tutto questo, raccomandava al cameriere: Mi raccomando, in tazza grande! E per g… - Paperione : @1_1domeni salve, vi chiedo di tenermi aggiornato sulle vostre iniziative tramite newsletter alla quale sono iscrit… - Ss51202463 : RT @BforCJ: Dopo averlo letto dall’inizio alla fine, abbiamo provato a fare una ricerca testuale: nelle 36 pagine non compaiono mai le paro… - MTheo97 : @tatanka_h Loro sono mai stati nella squadra della settimana nel 2022, su FIFA 22 per giunta? Non credo -