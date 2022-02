“Ma l’avete vista bene?”. Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli senza freni: “Ecco cosa sembra” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Mentre si avvicinano le fasi finali del reality di Alfonso Signorini, ultima puntata prevista per metà marzo, gli inquilini continuano a lanciarsi frecciate velenose. Mentre Delia Duran continua a ‘dare spettacolo’ e far girare la testa ai maschietti, l’ultima preda è Antonio Medugno, il livello di tensione tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan continua a restare alto. Ricordate? Eravamo agli inizi di gennaio, quando ci fu una lite in diretta che creò il gelo nella Casa. E che ha avuto pure conseguenze legali. Come saprete Miriana si stava innamorando di Biagio D’Anelli, confessione arrivata proprio quando l’esperto di gossip ha lasciato il GF Vip. Sull’ex Non è la Rai Soleil Sorge ha detto: “Lei seduce, conquista e poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Mentre si avvicinano le fasi finali del reality di Alfonso Signorini, ultima puntata preper metà marzo, gli inquilini continuano a lanciarsi frecciate velenose. Mentre Delia Duran continua a ‘dare spettacolo’ e far girare la testa ai maschietti, l’ultima preda è Antonio Medugno, il livello di tensione tracontinua a restare alto. Ricordate? Eravamo agli inizi di gennaio, quando ci fu una lite in diretta che creò il gelo nella Casa. E che ha avuto pure conseguenze legali. Come sapretesi stava innamorando di Biagio D’Anelli, confessione arrivata proprio quando l’esperto di gossip ha lasciato il GF Vip. Sull’ex Non è la Rai Soleil Sorge ha detto: “Lei seduce, conquista e poi ...

