M5s, lungo incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Poi il garante vede Conte e gli avvocati (Di giovedì 10 febbraio 2022) Beppe Grillo è a Roma per risolvere il caos scoppiato nel Movimento dopo la sospensione di statuto e leadership di Giuseppe Conte da parte del tribunale di Napoli. Il garante nel pomeriggio ha avuto un lungo incontro con Beppe Grillo e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durato oltre un’ora. All’uscita l’ex capo politico, che meno di una settimana fa si è dimesso dal comitato di garanzia in segno di polemica con la presidenza di Conte, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. A parlare è stato invece l’avvocato Andrea Ciannavei, lasciando l’hotel dove alloggia Grillo: “Se Conte resta leader? Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)è a Roma per risolvere il caos scoppiato nel Movimento dopo la sospensione di statuto e leadership di Giuseppeda parte del tribunale di Napoli. Ilnel pomeriggio ha avuto uncone il ministro degli EsteriDi, durato oltre un’ora. All’uscita l’ex capo politico, che meno di una settimana fa si è dimesso dal comitato di garanzia in segno di polemica con la presidenza di, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. A parlare è stato invece l’avvocato Andrea Ciannavei, lasciando l’hotel dove alloggia: “Seresta leader? Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca per ...

