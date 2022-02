M5s, Grillo richiama Casaleggio: si vota su Rousseau Mossa anti Conte. "L'ex premier si farà un suo partito" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nella bufera. La sentenza del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche e annullato la leadership di Giuseppe Conte ha creato fratture ancora più evidenti all'interno del Movimento e ridato di fatto le chiavi del comando in mano a Beppe Grillo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nella bufera. La sentenza del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche e annullato la leadership di Giuseppeha creato fratture ancora più evidenti all'interno del Movimento e ridato di fatto le chiavi del comando in mano a BeppeSegui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : M5s, Conte: “Vedrò Grillo, studiamo soluzioni. L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedi… - Adnkronos : #Conte rilancia il post di #Grillo, l’appoggio dei fan: ‘Ti voteremo di nuovo'. #M5S - petergomezblog : M5s, Grillo: “La situazione è complicata, ma le sentenze si rispettano. Ora confronto, anche con Conte”. Che condiv… - gjscco : RT @Antigiornalista: Si può dire tutto sul M5S,ma di fronte a una sentenza come quella del tribunale di Napoli su cui si avrebbe tanto da… - StefaniaFalone : M5S, oggi Grillo vede Conte e i big. L’avvocato stavolta rischia il posto -