**M5S: avv. Borré, 'voto diretto statuto? Errare umano, perseverare suicida'** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Incredibile: Errare è umano, ma perseverare è politicamente suicida. E così facendo rischiano l'ennesimo dejavu giudiziario. Non comprendo questa coazione a insistere in pericolose forzature giuridiche, quando la strada indicata dallo statuto è piana, chiara e lineare: l'indizione delle consultazioni per la nomina dei nuovi componenti del comitato di garanzia". Lo dice all'Adnkronos Lorenzo Borrè, l'avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso a Napoli contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e contro l'elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S, riguardo all'ipotesi -che andrebbe rafforzandosi in queste ore- di un voto diretto sullo statuto per superare l'impasse. "Esporre gli attuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Incredibile:, maè politicamente. E così facendo rischiano l'ennesimo dejavu giudiziario. Non comprendo questa coazione a insistere in pericolose forzature giuridiche, quando la strada indicata dalloè piana, chiara e lineare: l'indizione delle consultazioni per la nomina dei nuovi componenti del comitato di garanzia". Lo dice all'Adnkronos Lorenzo Borrè, l'avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso a Napoli contro il nuovodel Movimento 5 Stelle e contro l'elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S, riguardo all'ipotesi -che andrebbe rafforzandosi in queste ore- di unsulloper superare l'impasse. "Esporre gli attuali ...

