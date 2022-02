Lutto nel calcio: dramma in campo, competizione sospesa (Video) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il mondo del calcio ha purtroppo vissuto diverse tragedie, ma una è stata purtroppo quella più drammatica e dolorosa di tutte nella storia. Quando si incontra la crudele morte è sempre veramente difficile da accettarla, soprattutto quando si sta parlando di ragazzi giovani, sportivi che sembrano sprizzare salute da tutti i pori e che rappresentano il massimo dell’ambizione, ma il Lutto è sempre dietro l’angolo. Marc Vivien Foé (GettyImages)Il mondo del calcio viene spesso visto come una realtà a sé stante, staccata da qualsiasi possibile collegamento con la vita quotidiana di tutti i giorni e dunque non è per nulla facile riuscire a trovare punti di contatto con esso. Purtroppo a unire tutti gli esseri umani del mondo è la triste morte che prima o poi colpirà ognuno di noi e questa è malauguratamente l’unica certezza ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il mondo delha purtroppo vissuto diverse tragedie, ma una è stata purtroppo quella piùtica e dolorosa di tutte nella storia. Quando si incontra la crudele morte è sempre veramente difficile da accettarla, soprattutto quando si sta parlando di ragazzi giovani, sportivi che sembrano sprizzare salute da tutti i pori e che rappresentano il massimo dell’ambizione, ma ilè sempre dietro l’angolo. Marc Vivien Foé (GettyImages)Il mondo delviene spesso visto come una realtà a sé stante, staccata da qualsiasi possibile collegamento con la vita quotidiana di tutti i giorni e dunque non è per nulla facile riuscire a trovare punti di contatto con esso. Purtroppo a unire tutti gli esseri umani del mondo è la triste morte che prima o poi colpirà ognuno di noi e questa è malauguratamente l’unica certezza ...

