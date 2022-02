Lulù Selassié, nuovo scontro con Miriana: “Il pubblico mi ama” (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) La princess Lulù Selassié si è scontrata con la showgirl Miriana Trevisan: ecco cos’è accaduto in Casa La princess Lulù Selassié si è scontrata con la showgirl Miriana Trevisan nelle ultime ore. Questa mattina al suo risveglio la giovane princess ha affrontato uno scontro con Sophie Codegoni. La princess rivela che ci rimane male quando Sophie è stata chiamata per preparare l’aperitivo al posto suo, durante il confronto tra le due è scoppiato un litigio. Tornando in camera Lulù ha trovato Miriana che ha preso le sue difese e dunque è esploso un nuovo scontro tra le due gieffine. Leggi anche –> al via la nuova serie fosca innocenti che vede protagonisti vanessa incontrada e francesco ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) La princesssi è scontrata con la showgirlTrevisan: ecco cos’è accaduto in Casa La princesssi è scontrata con la showgirlTrevisan nelle ultime ore. Questa mattina al suo risveglio la giovane princess ha affrontato unocon Sophie Codegoni. La princess rivela che ci rimane male quando Sophie è stata chiamata per preparare l’aperitivo al posto suo, durante il confronto tra le due è scoppiato un litigio. Tornando in cameraha trovatoche ha preso le sue difese e dunque è esploso untra le due gieffine. Leggi anche –> al via la nuova serie fosca innocenti che vede protagonisti vanessa incontrada e francesco ...

Advertising

361_magazine : - CFilDim : @caffellattestan @MBLaCrew Veramente. Sono bellissimi insieme. Mi piacesse tanto vedere nascere un amore come que… - Vale97B : RT @Estoytranquila1: Se dopo Manu e Lulú anche Jess e Barú si mettono insieme allora le Selassiè devono farci a tutte un corso per conquist… - Estoytranquila1 : Se dopo Manu e Lulú anche Jess e Barú si mettono insieme allora le Selassiè devono farci a tutte un corso per conquistare gli uomini #jeru - CronacaSocial : GF Vip, Lulù Selassiè asfalta Alessandro e Sophie: 'Non parlate di Manuel. Lui non insulta le donna'????… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Lulù Selassiè contro ritorno Alex Belli al Gf Vip/ 'Ingiusto! Allora uscivamo tutti?' Lulù Selassiè invece non l'ha affatto presa bene. La concorrente del Grande Fratello Vip ha sbottato contro questa notizia: "Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con ...

Delia Duran scopre del rientro di Alex Belli al Gf Vip/ Reazione choc in giardino Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, dopo aver ascoltato le urla, hanno sorriso minimizzando la notizia pensando ad un rientro di pochi giorni per l'attore, ma come ha reagito Delia Duran ? Lulù ...

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci sotto al piumone Gossip News Selassiè invece non l'ha affatto presa bene. La concorrente del Grande Fratello Vip ha sbottato contro questa notizia: "Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con ...Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, dopo aver ascoltato le urla, hanno sorriso minimizzando la notizia pensando ad un rientro di pochi giorni per l'attore, ma come ha reagito Delia Duran ?...