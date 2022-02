Luca Salatino | incidente hot a Uomini e Donne per il tronista | Maria De Filippi ironizza | “Balli distanziato”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 febbraio 2022)ha tenuto banco nella puntata del 10 febbraio di. Il, dopo la delusione subita da Eleonora, ha deciso di conoscere una nuova corteggiatrice, Soraya. I due sono stati protagonisti di un’esterna molto fisica, che ha imbarazzato e fatto sorridere tutti. Per ilc’è stato anche unhot. Nel trono over si è acceso uno scontro tra Sara Zilli e Daniela., senza freni, imbarazza aprobabilmente non ci regalerà la storia d’amore emozionante e appassionante, che tutti i telespettatori disi aspettano da un ...