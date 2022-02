Luca Montagnier, è giallo sulla morte del premio Nobel: né conferme ufficiali né smentite alla notizia del decesso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giallo della morte di Luca Montagnier non si è ancora risolto. È stato il quotidiano France Soir a lanciare la notizia del decesso dell’89enne premio Nobel per la medicina con un tweet. notizia che però non ha trovato conferme ufficiali per oltre dodici ore, come però non ha trovato nemmeno una smentita da parte di Montagnier o dal suo team di ricerca e lavoro. Il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ha però confermato l’avvenuta morte di Montagnier diffondendo un altro tweet dal suo account personale di Twitter. A seguito del tweet però ancora silenzio da parte di familiari e collaboratori del professore che scoprì il virus dell’HIV. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildelladinon si è ancora risolto. È stato il quotidiano France Soir a lanciare ladeldell’89enneper la medicina con un tweet.che però non ha trovatoper oltre dodici ore, come però non ha trovato nemmeno una smentita da parte dio dal suo team di ricerca e lavoro. Il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ha però confermato l’avvenutadidiffondendo un altro tweet dal suo account personale di Twitter. A seguito del tweet però ancora silenzio da parte di familiari e collaboratori del professore che scoprì il virus dell’HIV. ...

Advertising

Luca_zone : RT @LaBombetta76: #Montagnier oggi è come il Gatto di Schrödinger: un po’ vivo e un po’ morto - luca_ruaro : RT @strange_days_82: Grazie di tutto prof. #Montagnier, hai combattuto fino alla fine per difendere la verità e la libertà. #LucMontagnier… - CapHarlock1972 : @luca_biasi Malfermo di salute? - LICIO15 : @Luca_15_5 @Roberta56439869 Guardate che quando Montagnier lanciò l'allarme che questi pseudovaccini avrebbero proc… - AnnaZ40851599 : Come al solito da una frase Mai detta da Luca Montagnier mescolata con una notizia sull'Hiv è partita la solita stu… -