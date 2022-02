Luc Montagnier | morto il Nobel paladino dei «no vax» | aveva 89 anni

Advertising

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - disinformatico : MA NON È POSSIBILE, DAI @UnioneSarda - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - Rosalba_Falzone : Dedicato al premio Nobel Luc Montagnier. #LucMontagnier - TibiScardo2 : Nonostante la sua età avanzata e tutte le critiche subite da parte della comunità scientifica,Luc Montagnier si è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Luc Montagnier

ROMA - È morto il virologo. Il medico, scomparso all'età di 89 anni, aveva vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2008 insieme alla collega Françoise Barré - Sinoussi dell'Istituto Pasteur di Parigi per aver ...di L. Ber. Su Facebook e Twitter spuntano le teorie più strampalate sul decesso del Nobel no vax. Per qualcuno è "stato ucciso perché doveva testimoniare a Norimberga 2" Il professore? Dopo un giorno intero nel dubbio, con voci che si sono rincorse e il silenzio dei media francesi - al netto del giornale France Soir , il primo a scriverlo - il mondo social è apparso ...Giovedì, 10 febbraio 2022 Home > aiTv > Il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier è morto in Francia Milano, 10 feb. (askanews) - Era da poche settimane stato a Milano per partecipare a una ...Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina 2008 insieme a Françoise Barré-Sinoussi per la scoperta del virus Hiv, è deceduto all'età di 89 anni. Una carriera, quella di Montagnier, segnata dal più ...