Luc Montagnier è morto. Il premio Nobel negli ultimi tempi era diventato il paladino di No Vax e negazionisti. Aveva 89 anni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giallo è durato tutta la notte, poi la conferma ufficiale: Luc Montagnier, il premio Nobel per la medicina diventato negli ultimi anni il paladino dei no vax (leggi l’articolo), è morto. Le prime indiscrezioni ieri sera. Ad anticiparlo France Soir citando fonti vicine allo scienziato. Ma dal resto dei media francesi nessuna riga, fino a quando oggi è stato Liberation a fugare ogni dubbio e a confermare il decesso dello scienziato scomparso all’età di 89 anni. Il premio Nobel Luc Montagnier negli ultimi anni era diventato il paladino dei No Vax Come ricostruisce il quotidiano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giallo è durato tutta la notte, poi la conferma ufficiale: Luc, ilper la medicinaildei no vax (leggi l’articolo), è. Le prime indiscrezioni ieri sera. Ad anticiparlo France Soir citando fonti vicine allo scienziato. Ma dal resto dei media francesi nessuna riga, fino a quando oggi è stato Liberation a fugare ogni dubbio e a confermare il decesso dello scienziato scomparso all’età di 89. IlLuceraildei No Vax Come ricostruisce il quotidiano ...

Advertising

disinformatico : MA NON È POSSIBILE, DAI @UnioneSarda - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - fanpage : Dopo diverse notizie discordanti, è arrivata la conferma: è morto #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina - Mimmo30273141 : RT @Leon4rd___: Grazie Luc Montagnier, per aver salvato migliaia di persone nella tua carriera e negli ultimi due anni. Un altro combatten… - DiventandoJeeg : Luc Montagnier è stato un grande scienziato e Premio Nobel per la medicina 2008. Tutta la scienza gli rende omaggi… -