Lotta ai furbetti del tampone, il Nas chiude 21 punti prelievo irregolari (Di giovedì 10 febbraio 2022) Operazione del Nas su 1.360 farmacie e centri di analisi in tutta Italia. Sono 21 i punti di prelievo per i tamponi rapidi chiusi al termine dei controlli svolti nell'ultimo mese. Il comando carabinieri per la Tutela della Salute ha avviato, d'intesa con il ministero della Salute, una vasta campagna di accertamenti per verificare la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid. Sono 21 i punti di prelievo per i tamponi rapidi chiusi al termine dei controlli svolti nell'ultimo mese. I controlli dei Carabinieri dei Nas sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi, ovvero persone già risultate positive che si presentano in un punto di prelievo con la tessera sanitaria di un'altra ...

