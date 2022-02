L’origine di omicron potrebbe essere la chiave per il futuro della pandemia? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Abbiamo imparato a conoscere omicron in quanto enormemente infettiva ma capace (anche grazie ai vaccini) di causare una patologia meno grave rispetto alla variante delta. Nei non vaccinati, però, la gravità della malattia sembra confrontabile con la variante originale del virus e quindi non è opportuno chiamarla “leggera”. Ma L’origine di omicron potrebbe dirci cose molto importanti sul futuro della pandemia e della nostra difficile convivenza con Sars-CoV-2. Vediamo qual è il punto e che cosa implicano le ipotesi in circolazione. Una variante con una lunga storia omicron innanzitutto non deriva da delta, o da un’altra delle varianti note che sono circolate di recente durante la pandemia: gli ... Leggi su facta.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) Abbiamo imparato a conoscerein quanto enormemente infettiva ma capace (anche grazie ai vaccini) di causare una patologia meno grave rispetto alla variante delta. Nei non vaccinati, però, la gravitàmalattia sembra confrontabile con la variante originale del virus e quindi non è opportuno chiamarla “leggera”. Madidirci cose molto importanti sulnostra difficile convivenza con Sars-CoV-2. Vediamo qual è il punto e che cosa implicano le ipotesi in circolazione. Una variante con una lunga storiainnanzitutto non deriva da delta, o da un’altra delle varianti note che sono circolate di recente durante la: gli ...

