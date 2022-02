L'Olbia Calcio risponde a Mourinho con un video: "La Serie C è come la Serie A, solo più poetica e ..." (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il match perso dalla Roma in Coppa Italia sul campo dell'Inter, il tecnico giallorosso Josè Mourinho si era sfogato con i propri giocatori con toni molto coloriti e secondo la ricostruzione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il match perso dalla Roma in Coppa Italia sul campo dell'Inter, il tecnico giallorosso Josèsi era sfogato con i propri giocatori con toni molto coloriti e secondo la ricostruzione...

Advertising

NullaDeNiente : @olbiacalcio @LegaProOfficial Sono nato a Sassari e non sapevo dell’esistenza di un Olbia Calcio, ho detto tutto. - Pall_Gonfiato : L'Olbia Calcio risponde a Mourinho con un video: 'La Serie C è come la Serie A, solo più poetica e ...' - salvione : L’Olbia risponde a Mourinho: “La Serie C è come la A ma più romantica” - ilwendigoo : @olbiacalcio @LegaProOfficial ah ok esiste l'olbia calcio,non lo sapevo scusate?? - UnitiperLaRoma : 4 maggio 2021: L’AS Roma annuncia Mourinho. 10 febbraio 2022: mi tocca rispondere a Romano Perticone, all’Olbia ca… -