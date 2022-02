L’offerta di Iliad a Vodafone, i prezzi e un tema: che impatto avrà sul mercato? (Di giovedì 10 febbraio 2022) La storia la conosciamo dal Vecchio Testamento: Davide che batte il gigante Golia a colpi di fionda. Potrebbe ripetersi se la francese Iliad rilevasse il colosso Vodafone Italia. L’offerta – valutata tra i 10 e i 14 miliardi di euro – è sul tavolo da un paio di giorni e ha stupito diversi esperti del mercato. “Io mi aspettavo che fosse Vodafone a comprare Iliad, viste le dimensioni completamente diverse tra i due gruppi in Europa” dice al Foglio Claudio Campanini, amministratore delegato di Kearney Italia e vicino osservatore del mercato tlc. In effetti Vodafone in tutto il mondo conta 105mila dipendenti e più di 80 milioni di clienti mobile solo in Europa, mentre il gruppo francese si ferma a quasi a quasi un decimo dei dipendenti e a circa 33 ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) La storia la conosciamo dal Vecchio Testamento: Davide che batte il gigante Golia a colpi di fionda. Potrebbe ripetersi se la franceserilevasse il colossoItalia.– valutata tra i 10 e i 14 miliardi di euro – è sul tavolo da un paio di giorni e ha stupito diversi esperti del. “Io mi aspettavo che fossea comprare, viste le dimensioni completamente diverse tra i due gruppi in Europa” dice al Foglio Claudio Campanini, amministratore delegato di Kearney Italia e vicino osservatore deltlc. In effettiin tutto il mondo conta 105mila dipendenti e più di 80 milioni di clienti mobile solo in Europa, mentre il gruppo francese si ferma a quasi a quasi un decimo dei dipendenti e a circa 33 ...

