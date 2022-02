LIVE Trento-Perugia, Champions League volley 2022 in DIRETTA: derby italiano in tempo reale (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Arriva immediatamente uno strappo per Perugia, con la schiacciata di Leon sulle mani del muro, la palla finisce fuori. 2-0 Ace Perugia 1-0 Leon in schiacciata, il muro di Trento non mantiene 19.29 Prima della partita ci sarà un tributo a Simone Giannelli, ex della partita. 19.25 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match del quinto turno del match di volley tra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia. Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match del quinto turno del match di volley tra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia. match importante per il destino del girone, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Arriva immediatamente uno strappo per, con la schiacciata di Leon sulle mani del muro, la palla finisce fuori. 2-0 Ace1-0 Leon in schiacciata, il muro dinon mantiene 19.29 Prima della partita ci sarà un tributo a Simone Giannelli, ex della partita. 19.25 Buonasera a tutti e benvenuti alladel match del quinto turno del match ditra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini. Buonasera a tutti e benvenuti alladel match del quinto turno del match ditra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini. match importante per il destino del girone, con ...

