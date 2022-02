LIVE Trento-Perugia 18-25, Champions League volley 2022 in DIRETTA: primo set per Giannelli e compagni (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Errore di Pinali al servizio. 2-3 Palla che passa fuori banda sull’attacco di Perugia, Trento va avanti. 2-2 Finalmente un muro vincente per Trento! Leon si fa stoppare da Sbertoli! 2-1 Michieletto sta provando a tenere in piedi i suoi, gran punto in diagonale. 2-0 Rychicki usa le mani del muro: subito un minibreak per Perugia. 1-0 Subito ace per Anderson. Da ricordare come Trento abbia ben pochi effettivi a disposizione. SI RICOMINCIA CON Perugia AL SERVIZIO 25-18 SI CHIUDE IL primo SET IN FAVORE DI Perugia, 25-17. 24-18 Graffio di Lavia in diagonale. 24-17 Schiacciata di Anderson che finisce a muro e poi sull’asticella di delimitazione della rete: sette set point ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Errore di Pinali al servizio. 2-3 Palla che passa fuori banda sull’attacco diva avanti. 2-2 Finalmente un muro vincente per! Leon si fa stoppare da Sbertoli! 2-1 Michieletto sta provando a tenere in piedi i suoi, gran punto in diagonale. 2-0 Rychicki usa le mani del muro: subito un minibreak per. 1-0 Subito ace per Anderson. Da ricordare comeabbia ben pochi effettivi a disposizione. SI RICOMINCIA CONAL SERVIZIO 25-18 SI CHIUDE ILSET IN FAVORE DI, 25-17. 24-18 Graffio di Lavia in diagonale. 24-17 Schiacciata di Anderson che finisce a muro e poi sull’asticella di delimitazione della rete: sette set point ...

