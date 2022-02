LIVE Trento-Perugia 18-25 21-25 23-25, Champions League volley 2022 in DIRETTA: Giannelli e compagni punteggio pieno, si complica il cammino dell’Itas (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Trento-Perugia, grazie per averci seguito e buon proseguimento! 21.00 Quinta partita e quinta vittoria in Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia, che sconfigge una Itas Trentino assai rimaneggiata con il punteggio di 25-18, 25-21 25-23 e si prende il primo posto nel suo raggruppamento. Gran match di Leon, MVP della serata, mentre Trento si è affidata ad Alessandro Michieletto. 23-25 E con l’errore al servizio, Perugia si aggiudica il match! 23-24 Lavia trova l’angolo! Secondo match point annullato! 22-24 Michieletto annulla il primo con una schiacciata poderosa. 21-24 Rychlicki non sbaglia! Tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01 Si chiude qui ladi, grazie per averci seguito e buon proseguimento! 21.00 Quinta partita e quinta vittoria inper la Sir Sicoma Monini, che sconfigge una Itas Trentino assai rimaneggiata con ildi 25-18, 25-21 25-23 e si prende il primo posto nel suo raggruppamento. Gran match di Leon, MVP della serata, mentresi è affidata ad Alessandro Michieletto. 23-25 E con l’errore al servizio,si aggiudica il match! 23-24 Lavia trova l’angolo! Secondo match point annullato! 22-24 Michieletto annulla il primo con una schiacciata poderosa. 21-24 Rychlicki non sbaglia! Tre ...

