LIVE Tour de Provence 2022, prima tappa in DIRETTA: Ludvigsson in testa, Quintana sorprendente. Tra poco tocca a Ganna (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:39 Il riferimento per Carapaz sarà il sorprendente 8’33” di Quintana, diretto concorrente per la generale. 15:36 Il francese della FDJ Bruno Armirail, uomo di classifica del team, ferma il cronometro in 8’31”. 15:33 Parte l’ecuadoriano, oro olimpico a Tokyo 2020. 15:30 Il prossimo a partire sarà Leonardo Basso, italiano dell’Astana, mentre ci avviciniamo alla partenza di Richard Carapaz. 15:28 Pessima la prestazione di Ivan Sosa. 9’08” il suo tempo, già 35 secondi persi da Quintana. 15:26 Sul percorso c’è anche Salvatore Puccio, grande veterano della Ineos. 15:25 Questa la nuova top5: Tobias Ludvigsson GFC 08’17”31 – Samuele BATTISTELLA AST 08’19”19 +1”88 Mathias JORGENSEN MOV 08’23”06 +5”75 Miguel ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39 Il riferimento per Carapaz sarà il8’33” di, diretto concorrente per la generale. 15:36 Il francese della FDJ Bruno Armirail, uomo di classifica del team, ferma il cronometro in 8’31”. 15:33 Parte l’ecuadoriano, oro olimpico a Tokyo 2020. 15:30 Il prossimo a partire sarà Leonardo Basso, italiano dell’Astana, mentre ci avviciniamo alla partenza di Richard Carapaz. 15:28 Pessima la prestazione di Ivan Sosa. 9’08” il suo tempo, già 35 secondi persi da. 15:26 Sul percorso c’è anche Salvatore Puccio, grande veterano della Ineos. 15:25 Questa la nuova top5: TobiasGFC 08’17”31 – Samuele BATTISTELLA AST 08’19”19 +1”88 Mathias JORGENSEN MOV 08’23”06 +5”75 Miguel ...

