LIVE Speed skating, 5000 donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: miglior tempo di Voronina, tra poco Francesca Lollobrigida (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv/streaming – Le dichiarazioni di Francesca Lollobrigida 13.50 Dopo il primo chilometro è vicinissima la ceca Sablikova, che passa in 1:24.27, a 21 centesimi da Voronina! 13.47 Termina la pausa, si parte! 13.38 La ceca è una delle favorite per questa gara e potrebbe andare anche all’assalto del tempo della russa Voronina per balzare in testa. 13.28 E’ ora il turno della forte Sablikova e della giapponese Oshigiri. 13.27 Primo posto provvisorio per Voronina! 6:56.99 il tempo, 3.13 il distacco di In’f Hof, seconda. 13.26 Rallenta leggermente Voronina, che ai 4200 passa in 5:48.96, In’t Hof distante 3”. 13.24 Ai 2600 Voronina fa registrare ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la gara in tv/streaming – Le dichiarazioni di13.50 Dopo il primo chilometro è vicinissima la ceca Sablikova, che passa in 1:24.27, a 21 centesimi da! 13.47 Termina la pausa, si parte! 13.38 La ceca è una delle favorite per questa gara e potrebbe andare anche all’assalto deldella russaper balzare in testa. 13.28 E’ ora il turno della forte Sablikova e della giapponese Oshigiri. 13.27 Primo posto provvisorio per! 6:56.99 il, 3.13 il distacco di In’f Hof, seconda. 13.26 Rallenta leggermente, che ai 4200 passa in 5:48.96, In’t Hof distante 3”. 13.24 Ai 2600fa registrare ...

