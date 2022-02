LIVE Slittino, Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: parte la gara! L’Italia si gioca le medaglie (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Ora il momento decisivo, la lotta per le medaglie. Comitato olimpico russo con Ivanova, Repilov e Denisev/Antonov. Quartetto importante. 15.09 Il doppio statunitense spreca un margine importantissimo e dunque gli americani chiudono dietro al Canada, distacco di 506 millesimi. 15.06 Subito un confronto importante con gli Stati Uniti: Farquharson, Mazdzer e Di Gregorio/Hollander. 15.05 Occhio al Canada: 3:05.235, record della pista. È la prima squadra che può provare a giocarsi qualche chance per il podio. 15.02 Ora si inizia a far sul serio con le compagini di terza fascia: il Canada con Ellis, Watts e Walker/Snith. 15.00 Si ribalta il duo slovacco: squalifica per loro. 14.58 È la volta della Slovacchia: Simonakova, Ninis e Vavercak/Zmij. 14.56 Ottimo tempo della Polonia: ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Ora il momento decisivo, la lotta per le. Comitato olimpico russo con Ivanova, Repilov e Denisev/Antonov. Quartetto importante. 15.09 Il doppio statunitense spreca un margine importantissimo e dunque gli americani chiudono dietro al Canada, distacco di 506 millesimi. 15.06 Subito un confronto importante con gli Stati Uniti: Farquharson, Mazdzer e Di Gregorio/Hollander. 15.05 Occhio al Canada: 3:05.235, record della pista. È la prima squadra che può provare arsi qualche chance per il podio. 15.02 Ora si inizia a far sul serio con le compagini di terza fascia: il Canada con Ellis, Watts e Walker/Snith. 15.00 Si ribalta il duo slovacco: squalifica per loro. 14.58 È la volta della Slovacchia: Simonakova, Ninis e Vavercak/Zmij. 14.56 Ottimo tempo della Polonia: ...

Advertising

sportface2016 : #Live #Luge #Slittino Tocca all'#Italia! Azzurri quartultimi a scendere con #Voetter nel singolo femminile,… - sportface2016 : #Live #Luge #Slittino Tutto pronto a Yanqing per la staffetta a squadre, la team relay che vede in gara per l'… - zazoomblog : LIVE Slittino Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia ci prova Austria e Germania favorite - #Slittino… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 10 febbraio in DIRETTA: in corso i 5000 con Lollobrigida. Slittino per la sorpresa -… - infoitsport : LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terzo oro consecutivo per i tedeschi Windl/Arlt. Sesto posto per g… -